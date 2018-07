Simulação de atentado pára Metrô de SP no sábado O Metrô realiza, no próximo sábado, às 10h, na Estação Sé, uma simulação de atentado terrorista, com o objetivo de preparar as ações de governo e a sociedade civil para acidentes deste tipo. A preocupação com possíveis antentados em áreas urbanas cresceu após os ataques de 11 de setembro, nos EUA. De acordo com o roteiro divulgado pela assessoria de imprensa do Metrô, a simulação acontecerá durante a operação comercial dos trens. Os usuários serão avisados com antecedência. Figurantes e estudantes de Medicina estarão na estação e no terceiro e quarto vagões de um trem na linha 3 - Vermelha, sentido Barra Funda - locais onde devem ocorrem princípios de incêndio. Participarão do evento a Defesa Civil do Estado de São Paulo, Corpo de Bombeiros, as Polícias Civil e Militar, a Defesa Civil municipal, Agrupamento Aéreo da PM, Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, corpo médico do Samu, Escoteiros e o curso de Relações Públicas da Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). Para a Defesa Civil, o evento será uma excelente oportunidade para testar sua capacidade de coordenação dos órgãos públicos e gerenciamento de crises em tempo real.