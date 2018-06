Sinal inteligente queima e lentidão chega a 109 km

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou congestionamento acima da média ontem pela manhã e até o início da tarde por causa de um problema no sistema de semáforos inteligentes. Segundo a CET, uma das peças que mantêm ativa a tecnologia "queimou", afetando o tráfego em avenidas importantes no Itaim-Bibi, Moema, Jardins e Ibirapuera. A operação foi restabelecida por volta das 15 horas. O horário mais crítico foi entre 9h30 e meio-dia. A lentidão chegou a 109 quilômetros. O problema no aparelho afetou semáforos das Avenidas Juscelino Kubitschek, dos Bandeirantes, Ibirapuera, República do Líbano, Brigadeiro Luís Antônio, Ascendino Reis e Rua Cubatão. Os intervalos de sinal verde e vermelho ficaram desajustados, o que causou lentidão. Os modelos inteligentes de semáforos, que deveriam funcionar em 1,4 mil cruzamentos, são ligados a sensores no asfalto e permitem calcular e adaptar, a distância, o tempo de abertura à quantidade de veículos. Esses equipamentos foram criados em 1994 para ajudar a controlar o trânsito em tempo real. Segundo técnicos da CET, problemas na rede inteligente são frequentes porque os sensores são antigos. Além disso, ocorrem rompimentos por obras de concessionárias e vandalismo. O rompimento de uma fiação ou a pane em um dos controladores provoca a paralisação dessas análises em tempo real e os semáforos passam a funcionar com base em programações fixas, construídas nas médias históricas de demanda. De acordo com relatórios da CET, os semáforos inteligentes, logo depois da implantação, foram responsáveis pela redução de 19% das colisões com vítimas e de 44% no número de atropelamentos. A espera para o motorista caiu em torno de 24%. Mas todos esses benefícios foram reduzidos nos últimos anos por causa da deterioração da rede. No dia 1º de janeiro, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) disse que iria recuperar a rede. "As centrais já foram reaparelhadas, mas as fibras ópticas continuam quebradas", disse o diretor do sindicato dos marronzinhos, Alfredo Coletti. Ontem à noite, o trânsito também ficou acima da média. Às 19 horas, foram registrados 126 km de congestionamento.