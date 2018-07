Sindicalista é assassinado em Guarulhos O presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de Guarulhos, Maurício Alves Cordeiro, na Grande São Paulo, foi assassinado hoje ao ser abordado na porta do sindicato. Um homem moreno, de bermuda e chinelos, vestindo a camisa do Corinthians se aproximou e atirou várias vezes. Maurício morreu e seu corpo ainda está no local aguardando a perícia. A ocorrência deverá ser registrada no 1º Distrito Policial do município.