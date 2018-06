Sindicato de analistas tributários quer Receita sob controle externo

Bernardes afirma que nos últimos anos a Receita "passou a dar sinais seguidos de descontrole administrativo, perda de eficiência". Ele põe em dúvida a capacidade de apuração no caso do vazamento do nome da analista Antonia Aparecida Neves, suspeita de violar o sigilo fiscal de Eduardo Jorge. "Para uma apuração desse nível é necessário a participação de um órgão técnico como a Polícia Federal."

"O vazamento do nome da servidora configura desvio de conduta", diz o sindicalista. "É melhor tornar público todo o processo de apuração, inclusive com a divulgação dos nomes dos outros suspeitos e o detalhamento dos acessos motivados e imotivados aos dados de Eduardo Jorge."