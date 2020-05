Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte promove show em frente a hospital em Natal

A Polícia Militar suspendeu na noite de sexta-feira, 1, um show realizado pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed-RN) no pátio do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal. A performance da banda potiguar Grafith seria transmitida ao vivo nas redes sociais do sindicato, em celebração ao feriado do Dia do Trabalho. De acordo com o órgão, a intenção do evento seria homenagear médicos, profissionais da saúde e de serviços essenciais que trabalham em meio à pandemia do coronavírus.

O Hospital Walfredo Gurgel, onde seria realizado o show, é o maior do Estado. Nos materiais de divulgação, o Sinmed-RN afirmou que as gravações seriam feitas “seguindo todas as medidas de segurança e recomendações da Organização Mundial da Saúde”.

Em nota, o Sinmed-RN afirmou que foi orientado a adiar o evento por problemas de autorização junto a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal (Semurb) para uso do espaço público. "Pedimos desculpas e informamos que em breve divulgaremos um novo formato e data para realização do evento", afirmou no comunicado o presidente do sindicato, Geraldo Ferreira.