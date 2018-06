Sinval e Maggi lideram para governo e Senado

Candidato à reeleição, o governador de Mato Grosso Sinval Barbosa (PMDB) lidera com 31% das intenções de voto a disputa, segundo pesquisa Ibope divulgada pela TV Centro América e registrada no TRE sob o número 10.622. Wilson Santos (PSDB) aparece em segundo lugar, com 27%, seguido por Mauro Mendes (PSB) com 15%. Na corrida pelas duas vagas ao Senado, a dianteira é do ex-governador Blairo Maggi (foto), do PR, que tem 75% . Em segundo, ficou Antero Paes de Barros (PSDB) com 35%, seguido de Carlos Abicalil (PT), com 24% e Pedro Taques (PSB), com 15%.