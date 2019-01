Sirene de evacuação toca em Brumadinho devido a 'risco iminente' de novo rompimento

Por volta da 5h30 deste domingo, 27, a população da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi acordada pelo barulho de uma sirene de evacuação. Devido ao risco de rompimento de uma nova barragem, as autoridades deram início ao processo de retirada das pessoas da região, alertando-as para que se deslocassem para áreas mais altas. As retiradas também estão sendo feitas na comunidade do Tejuco.

A região continua a ser monitorada por técnicos da Vale e pela Defesa Civil.

Mais informações em instantes.