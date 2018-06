Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta dois pontos de lentidão

O retorno para São Paulo no fim do feriado de Ano Novo na manhã deste domingo, 3, segue tranquilo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral do Estado. Na Rodovia dos Imigrantes há lentidão no km 67 devido ao grande fluxo de carros. Já na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-55), o tráfego é mais intenso entre os quilômetros 292 e 290.

Segundo a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, dos 542 mil carros que desceram a serra rumo ao litoral de São Paulo no feriado do Ano Novo, cerca de 447 mil já retornaram à capital.

Rio-Santos e Tamoio

Quem ainda não deixou as cidades do litoral norte enfrentará tráfego bastante intenso na rodovia Rio-Santos no trecho entre Ubatuba e Caraguatatuba. Segundo a Polícia Rodoviária, os motoristas poderão demorar até 8 horas para fazer o trajeto. A Rodovia dos Tamoios, que liga Caraguatatuba a São José dos Campos, também já apresenta trânsito intenso, com pontos de lentidão.

Bandeirantes e Anhanguera

A volta dos paulistanos do interior do Estado também não apresenta nenhum problema. Nas rodovias Bandeirantes e Anhanguera não há nenhum ponto de lentidão na manhã deste domingo. Foi registrado apenas um acidente, no km 17 (sentido capital) na Anhanguera, com uma vítima sendo retirada das ferragens pela equipe de resgate.

Castelo Branco e Raposo Tavares

Rodovias que também ligam a capital ao interior paulista, Castelo Branco e Raposo Tavares não apresentam fluxo intenso na manhã deste domingo no retorno do feriado. Segundo a concessionária Ecovias, não há registros de pontos de lentidão e de acidentes no sistema.

(Matéria atualizada às 09h30)