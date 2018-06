Sistema Anchieta-Imigrantes implanta operação 4x6 A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, iniciou no final da manhã desta terça-feira, dia 2, a operação 4x6, com descida pelas duas pistas da via Anchieta e subida pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes. Próximo ao meio-dia, o tráfego seguia bastante intenso em ambos os sentidos da rodovia. Entre as 10 horas e 11 horas, 4.109 veículos subiram a serra pelas estradas do sistema. No sentido litoral, foram 2.664 veículos. Dos 686 mil veículos que viajaram para a Baixada Santista neste feriado de Ano Novo, 467 mil já retornaram. Na viagem em direção à capital, o motorista reduzia a velocidade entre os quilômetros 56 e 53, no trecho de serra, e também no trecho de planalto, a partir do quilômetro 40. Já na via Anchieta, havia lentidão para quem viaja em direção ao litoral, entre os quilômetros 40 e 38 e também entre os quilômetros 8 e 2 da interligação, sentido Imigrantes-Anchieta. Na saída da Praia Grande, também havia lentidão entre os quilômetros 292 e 285 da rodovia Padre Manoel da Nóbrega.