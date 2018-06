Sistema de ponto usará digital de funcionários O Senado Federal começa amanhã a coletar impressões digitais de 5.031 funcionários efetivos e comissionados para adotar, a partir de 1º de dezembro, um novo sistema de ponto eletrônico. Com isso, quem trabalha na Casa terá não só de passar o crachá, mas registrar sua digital para confirmar o expediente. Serão instalados no Senado 82 dispositivos de coleta de ponto eletrônico. A compra dos equipamentos foi feita em conjunto com a Câmara dos Deputados.