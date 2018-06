Sistema do Detran ainda tem problemas na capital Muitos motoristas ainda não conseguem realizar alguns procedimentos relativos à carteira nacional de habilitação (CNH) em São Paulo. Apesar de a emissão e a renovação estarem regularizadas desde sábado, ontem no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) o sistema apresentava falhas e estava lento. Por causa dos problemas, muitos que procuraram o serviço deixaram de ser atendidos. Além disso, nos postos do Poupatempo era possível apenas pedir a segunda via da habilitação, solicitar a renovação de documentos antigos (com foto) e dar entrada em serviços relacionados a outros municípios. No entanto, a impressão dos documentos não estava sendo feita, por um problema no sistema. O Detran não disse se o problema também estava acontecendo em sua sede. A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), responsável pelo sistema, disse que a falha deve ser resolvida até o fim da semana.