Sistema do Detran segue lento para emissão de CNHs O sistema de emissão de carteiras nacionais de habilitação (CNHs) continuava lento e com interrupções ontem no Estado de São Paulo. Nos postos do Poupatempo, a impressão das CNHs também apresentou problemas. Apesar de emitir o documento ou renová-lo, ainda não era possível solicitar segunda via e Permissão Provisória para Dirigir. Nos 13 postos do Poupatempo foram entregues entre segunda-feira e 13 horas de ontem 5,6 mil CNHs - 24,8% das 22,5 mil solicitações feitas desde 27 de fevereiro, quando começaram as falhas no banco de dados do Detran-SP. A Prodesp disse que as falhas devem ser sanadas até sexta-feira.