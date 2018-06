Sistema ferroviário do Rio volta a apresentar problemas nesta quinta

RIO - Embora sem as dimensões da quarta-feira, o sistema ferroviário da região metropolitana do Rio volta a registrar nesta quinta-feira, 23, atrasos, principalmente nos trens que ligam municípios da Baixada Fluminense e bairros da zona oeste à estação terminal Central do Brasil, no centro do Rio.

De acordo com a concessionária Supervia, um trem empregado por equipes de manutenção da linha férrea quebrou perto da estação de Deodoro (zona oeste), o que provocou atrasos especialmente nas composições que trafegavam pelo ramal de Japeri, cidade na Baixada.

"Entre 6h e 7h20 desta quinta-feira, técnicos da Supervia trabalharam para reparar um trem de manutenção que apresentou uma ocorrência no sistema mecânico próximo à estação Deodoro. Por medida de segurança, durante este período, algumas composições do ramal Japeri precisaram aguardar ordem de circulação para prosseguir viagem. Os passageiros foram informados sobre o ocorrido por meio do sistema de áudio dos trens e das estações. Neste momento, a circulação em todos os ramais segue com intervalos regulares", informa nota da empresa, controlada pela empreiteira Odebrecht.