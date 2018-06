Sistema político precisa de reforma Se algo surpreende na queda do agora ex-ministro Antonio Palocci não é o fim de um processo previsível. Do modo que Palocci acumulava poder, articulando ministérios, dialogando com o empresariado e negociando com parlamentares, era mais que natural que despertasse todo tipo de ciúme. No caderno Aliás, deste mesmo Estado, em 6 de março, tive oportunidade de escrever um artigo sobre o ministro, cujo título já me parece revelador: Alvo preferencial.