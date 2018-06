Site da PM do Rio é invadido por hackers que convocam para protesto

RIO - O site da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi invadido por hackers na noite desta segunda-feira, 14. Na página foi publicado um vídeo de dois minutos e dez segundos, assinado pelo grupo Anonymous, que convoca a população para um protesto previsto para esta terça-feira, 15 de outubro, Dia do Professor.

Por meio do microblog Twitter, o grupo Anonymous assumiu a autoria da invasão. Por volta das 20 horas a PM retirou o site de funcionamento para que fosse recolocado o conteúdo original.

O vídeo postado exibia imagens de protestos e confrontos com a PM ocorridos no Rio. Nesta terça-feira está previsto um ato a partir das 15 horas na frente da Assembleia Legislativa, no centro, e uma passeata que deve partir da Candelária, na mesma região, por volta das 17 horas.