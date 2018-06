Site informa sobre fumo passivo Até o fim do mês, um portal será lançado na web pelo Instituto do Câncer do Estado (Icesp) com informações sobre o fumo passivo e o desenvolvimento de tumores malignos, uma das bandeiras do governo para banir o uso de cigarro. O site www.icesp.org.br será abastecido com informações de estudos nacionais e internacionais. Entre as pesquisas estão a de que o fumo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo.