Site permite comunicação entre afetados pelas chuvas de SC

Um mural de recados dentro do site desastre.sc.gov.br está permitindo que familiares e amigos de vítimas das enchentes e voluntários envolvidos com a ajuda à Santa Catarina se comuniquem e até encontrem pessoas desaparecidas. O site, segundo a Defesa Civil, permite a interação entre a população afetada ou a busca de informações sobre o maior desastre da história catarinense. A orientação da Defesa Civil do Estado é para que as pessoas utilizem o espaço, não apenas para fazer comunicados, mas também para interagir. No mural, um ícone com um pequeno envelope contém o endereço eletrônico da população que faz contato. "A idéia é que própria comunidade se integre ao processo e troque informações, colaborando com os trabalhos da Defesa Civil, pois juntos somos mais fortes", ressalta o major Emerson Neri Emerim. Doações A Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, está solicitando novas doações de colchões, roupa de cama e cesta básica pronta, de acordo com a Defesa Civil. Segundo o tenente-coronel Nildo Teixeira, que coordena a chegada e distribuição de doações para Itajaí e outros nove municípios, estas são as necessidades atuais, no momento. No site desastre.sc.gov.br estão disponíveis as listas de alimentos de pronto consumo e produtos de higiene recomendados para doação.