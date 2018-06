Situação do Metrô começa a se normalizar na zona leste As catracas das estações Penha, Vila Matilde e Arthur Alvim, do da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo foram liberadas por volta das 9h20, após ficaram bloqueadas por falhas técnica em equipamento de via entre as estações Penha-Vila Matilde, desde as 7 horas da manhã desta segunda-feira, 12. Os trens continuavam circulando com velocidade reduzida, devido ao problema, que ainda não foi solucionado. Segundo o Metrô, os acessos às estações ainda apresentavam grande quantidade de usuários, mas a situação deveria ser normalizada por volta das 10 horas. Por volta das 6h45, um problema em equipamento de via no trecho Penha-Vila Matilde causou redução de velocidade das composições, que operavam com até 20 minutos de atraso, nos dois sentidos da via. Todos as 18 estações da Linha Leste-Oeste, principalmente as de Itaquera e Arthur Alvim, foram prejudicadas, devido ao grande movimento de passageiros.