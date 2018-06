Situação é normalizada em aeroportos do País, afirma Infraero

SÃO PAULO - Os aeroportos do País começam a ter circulação e voos normalizados na tarde desta quarta-feira, 13, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Durante a noite da última terça-feira, 12, o mau tempo prejudicou o funcionamento dos aeroportos das regiões Sul e Sudeste e causou atrasos e cancelamentos de voos até a manhã desta quarta.

Segundo a Infraero, nenhum aeroporto do País está fechado para pousos ou decolagens no início desta tarde. A empresa afirma apenas que quatro unidades operam por instrumentos, sendo elas o Aeroporto Internacional de Florianópolis, o Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luis no Maranhão, o Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba e o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado para pousos das 18h46 até o encerramento das suas operações, às 23h de terça-feira, por causa do nevoeiro. Às 19h33, as operações de decolagens também foram suspensas e só retornaram às 19h53. Por isso, as companhias aéreas foram obrigadas a cancelar voos e a realocar os passageiros em voos de outras empresas aéreas nesta manhã, provocando atrasos.

Por volta das 14h40 desta quarta, dos 126 voos previstos para o dia, em Congonhas, 38 deles estão atrasados e 18 cancelados.