Situação é tensa em reintegração de posse em SP O Batalhão de Choque da Polícia Militar invadiu uma área no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, onde moradores fizeram vários bloqueios para tentar impedir a entrada do oficial de justiça que pretendia entregar o mandado de reintegração de posse de um terreno no Jardim Iguatemi, ocupado por cerca de 50 famílias. Os moradores resistiram e os policiais continuam atirando bombas de gás lacrimogênio para que recuem e retornem às suas casas, no entanto, ainda não houve um confronto direto. Os policiais estão retirando, inclusive, automóveis que foram utilizados pelos moradores para bloquear o caminho da polícia. Uma senhora desmaiou e foi retirada, carregada, por outros moradores.