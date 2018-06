Skaf lança candidatura amanhã O PSB oficializa na convenção estadual do partido, no domingo, chapa-pura com o empresário Paulo Skaf candidato ao governo de São Paulo e a médica Mariane Pinotti a vice. Com a corrida dos partidos para apoiar as candidaturas dos favoritos, Geraldo Alckmin (PSDB) e Aloizio Mercadante (PT), Skaf contará apenas com o apoio do Partido Social Liberal (PSL), legenda nanica que lançou Américo de Souza à Presidência da República.