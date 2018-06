Smiles, da Gol, pede registro para IPO

"É esperado que as ações ordinárias sejam admitidas à negociação no Novo Mercado", informou a Gol, em fato relevante, adicionando que a realização da oferta está sujeita às condições do mercado.

A oferta da Smiles segue o exemplo da Multiplus, que era a unidade responsável por fidelização de clientes e programas de milhagem da TAM e teve uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2010.

A Gol anunciou no fim do ano passado a segregação das atividades do programa de relacionamento Smiles, que passaram a ser conduzidas pela empresa Smiles S.A.

Em janeiro, a empresa aérea informou que o programa Smiles atingiu a marca de 9 milhões de usuários cadastrados.

(Por Roberta Vilas Boas)