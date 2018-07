SNJ apresenta planos a secretários estaduais de Justiça Um encontro entre todos os secretários de Justiça do Brasil será promovido pela Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), amanhã, a partir das 9h, no Ministério da Justiça. O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, abrirá o evento e a secretária da pasta, Cláudia Chagas, apresentará as principais ações que a SNJ pretende colocar em prática, a curto e médio prazo, em parceria com os governos estaduais. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Ângelo Roncalli, falará sobre a atuação do Depen, com enfoque na construção dos presídios federais e na reestruturação dos sistemas penitenciários estaduais. Também abordará a nova sistemática para aprovação e acompanhamento dos projetos, a capacitação dos servidores penitenciários estaduais, a adesão dos Estados ao Sistema de Informações Penitenciárias (Infopen) e a realização de cursos de pós-graduação para melhoria do tratamento penal e da gestão prisional. Também participarão do encontro o representante do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Carlos Weiss; o presidente do Conselho de Secretários de Estado da Justiça, Paulo César Ramos; o secretário executivo do Ministério da Saúde, Gastão Campos, e de Política Pública e Emprego do Ministério do Trabalho, Remigio Todeschini, além do secretário nacional de Erradicação do Analfabetismo, Alípio Correia, do Ministério da Educação.