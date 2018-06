Só em Santos serão 35 ton. de fogos de artifício Shows pirotécnicos e musicais deverão alegrar a festa dos milhares de turistas também no litoral sul. A programação mais completa é a de Santos, onde 35 toneladas de fogos de artifício foram espalhadas por sete pontos - cinco balsas, uma bateria na Fortaleza da Barra, no Guarujá, e outra no Emissário Submarino. A programação musical ocorrerá em cinco tendas. No Guarujá, onde a previsão é receber 1,1 milhão de pessoas apenas no réveillon, haverá queimas de fogos organizadas por condomínios e hotéis. O Jequitimar terá espetáculo da Banda Eva na virada. Em São Vicente, o show de Elba Ramalho será a principal atração. Já na Praia Grande o show pirotécnico iluminará o céu por 15 minutos. Em Itanhaém, a festa se concentrará na Praia dos Sonhos.