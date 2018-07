Só piscinão evita inundação do Pirajussara, diz Marta Em visita aos trabalhos de combate às enchentes no Córrego Pirajussara, Zona Sul de São Paulo, a prefeita Marta Suplicy (PT) afirmou que as obras da administração municipal não impedirão as inundações nas ruas vizinhas ao córrego. "São obras de infra-estrutura que não resolve o problema de enchente porque este lugar precisa de piscinão", disse. O piscinão deverá ser construído pelo governo do Estado. Segundo Marta, a prefeitura já disponibilizou sete terrenos para a obra, ao custo de R$ 12 milhões com desapropriações. "Eles ainda estão fazendo o projeto, mas daqui a um ano e meio, com o piscinão pronto, a situação muda completamente". Os secretários de Infra-Estrutura Urbana, Roberto Bortolotto, Serviço de Obras, Jorge Hereda, e Transportes, Carlos Zarattini, acompanharam a vistoria no Pirajussara na manhã de hoje.