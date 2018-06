Sob Lula, quase 3 mil servidores foram punidos Levantamento feito pela Controladoria-Geral da União (CGU) mostra que, durante o governo Lula (2003-2010), 2.969 servidores públicos federais foram expulsos dos quadros do governo por envolvimento em práticas ilícitas. Segundo o estudo, foram 2.544 demissões, 247 destituições de cargos em comissão e 178 cassações de aposentadorias. Só em 2010, foram 521 servidores penalizados por práticas ilícitas no exercício da função, o que significa um aumento de 18,94% ante 2009, quando 438 agentes públicos foram expulsos do serviço.