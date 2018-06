Sob protesto, empresa assume vagas dos flanelinhas Um protesto com cerca de cem guardadores autônomos marcou o início de mais uma tentativa da prefeitura do Rio de entregar o gerenciamento de 9.049 mil vagas de veículos em oito bairros da zona sul para a empresa Embrapark. Desde novembro, o grupo hispano-brasileiro tenta assumir as vagas do Rio Rotativo e enfrenta a resistência dos antigos guardadores. "Desta vez será diferente, pois a PM prestará apoio. Quem resistir será preso pelo exercício ilegal da profissão", afirmou o secretário de Transportes, Alexandre Sansão. O antigo sistema Rio Rotativo era controlado pelos guardadores. Após várias denúncias de venda de estacionamentos públicos por até R$ 15 mil e achaques, a prefeitura realizou uma concorrência em 2009. A manifestação organizada pelo Sindicato dos Guardadores Autônomos cancelou a cerimônia no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que marcaria o lançamento dos estacionamentos. Guardadores com o colete Rio Rotativo aplaudiram a chegada do prefeito Eduardo Paes, que acabou vaiado pelo grupo ao sair do carro. Ao perceber o protesto, Paes falou rapidamente e foi embora. "Ganhamos em primeira instância no Tribunal de Contas o processo contra a concorrência vencida pela Embrapark e vamos continuar a lutar na Justiça", disse o presidente do Sindicato dos Guardadores Autônomos, Jorge Justino. O sócio-diretor da Embrapark, Sérgio Morad, afirmou que a concorrência vencida foi "legal e transparente".