Sobe para 45 nº de mortos em Minas; 101 cidades estão em emergência

SÃO PAULO - Subiu para 45 o número de mortos em consequências das fortes chuvas que atingem Minas Gerais desde a última quinta-feira, 23. Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado divulgado nesta segunda-feira, 27, há ainda 18 desaparecidos e 12 feridos. A quantidade de desalojados chegou a 12.560; e o de desabrigados, a 2.557. Diante da tragédia, o Estado ampliou para 101 o número de municípios em situação de emergência em função dos temporais.

LEIA TAMBÉM > Ana Maria Braga revela que foi diagnosticada com câncer de pulmão novamente

De acordo com o relatório da Defesa Civil, 26 pessoas morreram na capital e na região metropolitana e 19 na Zona da Mata Mineira. Belo Horizonte lidera os óbitos, com 13, seguida dos municípios vizinhos de Betim e Ibirité, com seis e cinco, respectivamente.

Veja de quais cidades são as vítimas das chuvas em Minas Gerais:

Belo Horizonte (capital): 13

(capital): 13 Betim (Grande Belo Horizonte): 6

(Grande Belo Horizonte): 6 Ibirité (Grande Belo Horizonte): 5

(Grande Belo Horizonte): 5 Alto Caparaó (Zona da Mata): 4

(Zona da Mata): 4 Alto Jequitibá (Zona da Mata): 3

(Zona da Mata): 3 Simonésia (Zona da Mata): 3

(Zona da Mata): 3 Pedra Bonita (Zona da Mata): 2

(Zona da Mata): 2 Luisburgo (Zona da Mata): 2

(Zona da Mata): 2 Contagem (Grande Belo Horizonte): 2

(Grande Belo Horizonte): 2 Divino (Zona da Mata): 1

(Zona da Mata): 1 Santa Margarida (Zona da Mata): 1

(Zona da Mata): 1 Manhuaçu (Zona da Mata): 1

(Zona da Mata): 1 Tocantins (Zona da Mata): 1

(Zona da Mata): 1 Carangola: (Zona da Mata) 1

Veja as cidades mineiras em estado de emergência:

Abre Campo Almenara Alto Caparaó* Alto Jequitibá* Antônio Dias Barão de Cocais Belo Horizonte* Belo Vale Betim* Bocaiúva Bom Jesus do Galho Brumadinho Caeté Caparaó Caputira Carangola* Cataguases Cipotânea Congonhas Conselheiro Lafaiete Contagem* Cordisburgo Coronel Fabriciano Crucilândia Diogo de Vasconcelos Diamantina Divino* Dores do Turvo Durande Entre Rios de Minas Ervália Espera Feliz Felício dos Santos Felixlândia Fervedouro Guaraciaba Guidoval Ibiaí Ibirité* Igaratinga Inimutaba Ipaba Ipanema Itapecerica Jeceaba Juatuba Lamin Luisburgo* Manhuaçu* Manhumirim Mariana Mário Campos Mateus Leme Matipó Miradouro Moeda Monjolos Muriaé Nova Era Nova Lima Nova União Oliveira Orizânia Ouro Branco Patrocínio de Muriaé Paula Cândido Pedra Bonita* Pintópolis Ponte Nova Raposos Raul Soares Ribeirão das Neves Rio Acima Rio Casca Rio Piracicaba Rosário da Limeira Sabará Santa Bárbara Santa Cruz do Escalvado Santa Luzia Santa Margarida* Santa Maria de Itabira Santana do Manhuaçu Santana dos Montes Santo Antônio do Grama São Geraldo São Gonçalo do Rio Abaixo São Gonçalo do Sapucaí São João do Manhuaçu Sarzedo Senador Firmino Senhora de Oliveira Setubinha Simonésia* Taquaraçu de Minas Teófilo Otoni Timóteo Tocatins Tombos Ubá Visconde do Rio Branco

*Municípios com registro de óbitos em decorrência das chuvas