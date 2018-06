Sobe o número de desabrigados no Rio

O número de pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas por conta das inundações no Rio de Janeiro nos últimos dias aumentou, segundo balanço da Defesa Civil do Estado, divulgado no fim da tarde desta quinta-feira, 04. Outras 500 pessoas ficaram desabrigadas ontem em Campos dos Goytacazes, cujas casas, em Ponta Grossa dos Fidalgos e Baixada Campista, foram tomadas pelas águas da Lagoa Feia, que transbordou. No município, há cerca de 1.887 desabrigadas e 5.500 desalojados. Para abrigar todas essas pessoas, o número de alojamentos montados para receber os desabrigados em Campos dos Goytacazes também aumentou de 13 para 41, segundo a Defesa Civil. De acordo com a coordenação da Defesa Civil do Estado as chuvas registradas nos últimos dias já afetaram cerca de 485 mil pessoas em todo Estado. Na tarde de ontem, o número de desalojados era de 7.359, enquanto que o total de desabrigados era de 3.222 (incluindo os 500 desabrigados de Campos). Leptospirose O superintendente de Vigilância em Saúde da Sesdec, Victor Berbara, confirmou que existem no município três casos suspeitos de leptospirose. Dois deles de moradores que tiveram contato com águas da enchente.