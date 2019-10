Sobe para 6 o nº de mortos no desabamento do Edifício Andréa, em Fortaleza

SÃO PAULO - Subiu para seis o número de mortos no desabamento do Edifício Andréa, em Fortaleza. Na noite desta quinta-feira, 17, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará conseguiram retirar o corpo de Rosane Marques de Menezes, de 56 anos, dos escombros. Quatro pessoas ainda estão desaparecidas.

Além da sexta vítima, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) confirmou a identidade da quinta pessoa morta, retirada do local do desabamento também na quinta. Trata-se de Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos. As demais vítimas identificadas são Nayara Pinho Silveira, de 31, Antônio Gildasio Holanda Silveira, de 60, Izaura Marques de Menezes, de 81, e Frederick Santana dos Santos, de 30.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que os trabalhos de busca vão continuar durante toda a madrugada de sexta-feira.

"Servidores do Sistema de Segurança cearense atuam de forma ininterrupta nas buscas por sobreviventes", diz a nota.

Resgates

Até o momento, sete pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. Dos resgatados, três já tiveram alta. A situação de uma das pacientes não foi divulgada pela família, porém o quadro dos demais é estável.

Fernando Marques, de 20 anos, foi o primeiro resgatado e teve alta ainda na terça-feira. João Ícaro Coelho, de 35, também foi liberado no mesmo dia. Davi Sampaio, de 22, que ficou conhecido após tirar selfie debaixo dos escombros, foi liberado na quarta-feira.

Duas vítimas seguem internadas no Instituto José Frota (IJF). Gilson Moreira, de 58 anos, teve fraturas nas duas pernas e está na sala de recuperação após passar, na quarta, por sua segunda cirurgia. O paciente passará ainda por outra cirurgia, sem previsão de data, para retirar o fixador externo que foi colocado para dar estabilidade ao membro.

Já Cleide Maria da Cruz, de 60 anos, está internada na enfermaria e apresenta boa evolução clínica. Ainda não há previsão de alta para nenhum dos dois.

Francisco Rodrigues Alves, de 59 anos, seria transferido para o IJF, mas foi encaminhado para o Hospital Zilda Arnes, onde apresenta quadro estável. Antônia Peixoto, de 72, foi atendida inicialmente pelo IJF e tinha situação complicada, com trauma craniano e torácico. Ela foi transferida para o Hospital Otoclínica, da rede particular, e seus familiares não autorizaram divulgar o seu estado de saúde.

A superintendente do IJF, Riane Azevedo, afirma que unidade está preparada para receber novas vítimas que possam ser resgatadas com vida. As buscas seguem pelo terceiro dia consecutivo. Cinco pessoas foram reportadas como desaparecidas pelas famílias e estariam no prédio no momento do desabamento.

