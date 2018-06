Sobe para 10 número de mortos em naufrágio no Rio Amazonas

O 4º Distrito Naval, da Marinha, informou na tarde desta quarta-feira, 23, que pelo menos dez pessoas morreram no naufrágio de um barco no Rio Amazonas, no município de Monte Alegre, no Pará. Outras 94 pessoas foram resgatadas com vida desde a noite de segunda-feira, 21, quando o acidente aconteceu.

Segundo o major Augusto Lima, do Corpo de Bombeiros, equipes da corporação continuam no local do acidente em busca de seis desaparecidos. Participam da ação 16 mergulhadores, um helicóptero, uma aeronave e várias embarcações.

Os bombeiros informaram que a embarcação passou por Monte Dourado, Almeirim, Prainha e virou quando seguia para Monte Alegre, seu destino final. O barco tombou ao passar sobre um banco de areia.

Sobreviventes afirmam que haviam 150 passageiros no barco, que comporta 100 tripulantes. O inquérito que a Marinha instaurou para apurar as causas do naufrágio ficará pronto em 90 dias. Entre as vítimas fatais estão quatro crianças.

RIO AMAZONAS

Na noite de ontem, foi registrado outro acidente com uma embarcação no Rio Amazonas, em Óbidos, também na região oeste do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma bajara - espécie de canoa - virou com cinco pessoas a bordo. Três sobreviveram e duas estão desaparecidas. O resgate continua no local.