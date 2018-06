Sobe para 118 o número de identificados O Instituto Médico-Legal identificou ontem mais quatro corpos do acidente da TAM. Já são 118 vítimas identificadas. Michelle Unterberger, de 23 anos, era comissária da TAM. Luiz Baruffaldi, de 54 anos, era gerente financeiro do grupo Gerdau. Também foram identificados o austríaco Gottfried Taglöner, de 43 anos, e Cássio Vieira da Cunha, de 37, funcionário do banco Honda.