Sobe para 12 o número de mortes pela chuva no Maranhão

As equipes do Corpo de Bombeiros do Maranhão encontraram na tarde da quarta-feira, 20, o corpo de um homem que estava desaparecido após fortes temporais na cidade de Bacabal. Com isto, sobe para 12 o número de mortes por conta das chuvas no Estado, segundo a Defesa Civil.

Os bombeiros retomaram manhã desta quinta, os trabalhos de buscas em Bacabal, onde uma pessoa que está desaparecida desde terça.

Segundo a Defesa Civil, na tarde de ontem sete bombeiros voluntários do Estado de São Paulo chegaram à região de Bacabal para ajudar parte da equipe que já está socorrendo as vítimas há cerca de duas semanas.

Além de ajudar as vítimas das inundações, os bombeiros montam as milhares de cestas básicas que, diariamente, estão sendo enviadas ao interior do Estado. Só na tarde de ontem foram distribuídas cerca de duas mil cestas, segundo a Defesa Civil.

Balanço

Ainda de acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado, 95 cidades estão em situação de emergência. As chuvas já afetaram 367.005 pessoas. Desse total, 44.405 estão desabrigados e outros 80.087 estão desalojados.

Esse número tende a crescer, segundo a Defesa Civil. Onze municípios do Estado ainda não repassaram os dados de moradores afetados pelas chuvas.

Previsão do tempo

Pancadas de chuva devem voltar a atingir as regiões Norte e Nordeste do Brasil nesta quinta-feira, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O dia ficará nublado e com pancadas de chuva no Amazonas e oeste do Pará. Nas demais áreas da Região Norte, Maranhão, norte do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, o sol pode aparecer mas também haverá condições para pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Poderá ocorrer chuva forte de maneira localizada nesta área.

Entre o norte do Mato Grosso, sul do Piauí, e norte da Bahia, pancadas de chuva no período da tarde. Entre o Recôncavo Baiano e o litoral do Sergipe persistem as chuvas, que pela continuidade poderão trazer transtornos aos moradores.

No restante do estado da Bahia, além do leste do Espírito Santo e norte do Rio, o dia será nublado. No extremo-sul do Rio Grande do Sul há um pequena possibilidade de pancadas de chuva. O sol predominará entre o Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, oeste de Minas, centro-oeste e norte de São Paulo, centro-oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país, o dia ficará parcialmente nublado.