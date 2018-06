Sobe para 12 o total de mortos em acidente na BR-381 em MG

Subiu para 12 o número de mortos em um acidente ocorrido na manhã de quarta-feira, 28, na altura do quilômetro 185 da BR-381, em Periquito(MG), a 270 quilômetros de Belo Horizonte, no Vale do Rio Doce, centro-leste mineiro. Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas.

Chovia quando, num trecho de curva, uma van cinza Mercedes Benz, modelo Sprinter, de turismo, que seguia para São Paulo, bateu violentamente contra um ônibus da Viação Saturno, que seguia para Barra de São Francisco(ES). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se que o motorista da van tentou realizar uma ultrapassagem de alto risco e perdeu o controle do veículo, que rodou na pista, atingindo o ônibus.

Nove pessoas morreram no local, todas ocupantes da van, são elas: José Osivan Costa Monteiro, de 37 anos, que conduzia o veículo; José Odiran Costa Monteiro, 29, segundo motorista da Sprinter; Damara Soares da Silva, 13, Luciana Nunes Marçal, 35, Maria Dalva Pereira Araújo, 34, Sidraque dos Santos Rosa,

38, Marli Cavalcante da Silva, 39, Gláuria Pedroso da Gama, 39. A nova vítima ainda não foi identificada.

Morreram no Hospital Regional de Governador Valadares: Ivanildo Silva Felinto, 23, Wallya Camila Soares da Silva, 16, ambas passageiras da van; além de Raylon Frisso Oliveira, de 19 anos, passageiro do ônibus. Os feridos, levados para o mesmo hospital, são: Tayara Jéssica Soares Balbino, 15; Wildarley Soares Silva, 13; os dois motoristas do ônibus, Elton Joan Schueng, 32, e Anderson Petarli Sebim, 25. O quinto ferido, Luiz Teixeira Silva, de 67 anos, passageiro do ônibus, sofreu apenas escoriações.

A rodovia só foi liberada depois de quase 5 horas segundo os policiais rodoviários. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML de Governador Valadares.