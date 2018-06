Sobe para 137 mil total de afetados pelas chuvas no Maranhão

O número de pessoas atingidas pelas chuvas sobiu no Maranhão, para 137.800 moradores, de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil nesta terça-feira, 5. Desse total, 25 mil estão desalojados - podem contar com auxílio de familiares e conhecidos - e 22.500 desabrigados - têm de recorrer a abrigos públicos.

Entre os 48 municípios atingidos pelas chuvas, 42 já decretaram situação de emergência. Não há pessoas desaparecidas, mas sete pessoas morreram devido às chuvas. Na segunda-feira, 4, um morador de Trizidela do Vale morreu após receber uma descarga elétrica.

Em Trizidela do Vale, um dos municípios mais afetados pelas enchentes, 90% da cidade está debaixo d''água, segundo a Defesa Civil. Até mesmo os abrigos da prefeitura ficaram inundados e a população está sendo transferida para outras cidades. Em todo o Estado, seis rodovias federais estão interditadas.

Três pontes, uma em Alto Alegre do Maranhão, outra em São Luís e outra em Moção, caíram, deixando a passagem totalmente bloqueada. Ao todo, segundo a Defesa Civil, 137 quilômetros de estradas foram destruídas e outros 738 quilômetros de rodovias estão danificados.