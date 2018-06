Sobe para 14 o número de mortos em naufrágio no AM

O Corpo de Bombeiros do Amazonas resgatou, por volta das 9 horas desta sexta-feira, 22, o corpo de Rogério da Gama Caio, de 9 anos, mais uma vítima do naufrágio do barco Almirante Monteiro no Rio Amazonas, que aconteceu na madrugada de quinta-feira, 21. Com isso, sobe para 14 o número de mortos. Veja também: Comandante da balsa diz que barco estava no curso errado Equipes do Corpo de Bombeiros e da Capitania Fluvial da Amazônia, com a ajuda de mergulhadores da Marinha, retomaram na manhã desta sexta-feira, 22, as buscas às vítimas. Desde o início das buscas, 14 pessoas morreram e 92 foram resgatadas com vida. Segundo o Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, por conta da indefinição do número de passageiros no barco, eles trabalham com duas hipóteses. Uma delas seria com uma lista de passageiros com 105 pessoas no barco, o que daria fim às buscas, e outro com uma lista de 111 pessoas, já que muitos nomes de familiares de resgatados não estariam registrados. Os trabalhos foram retomados com a segunda hipótese, o que faria com que seis pessoas ainda estivessem desaparecidas, segundo os bombeiros. O barco Almirante Monteiro afundou após colidir com uma balsa no rio Amazonas, próximo a Itacoatiara.