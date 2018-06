Sobe para 16 número de mortos em naufrágio O Corpo de Bombeiros do Amazonas resgatou ontem os corpos de mais duas vítimas do naufrágio do barco Almirante Monteiro, no Rio Amazonas. Com isso, sobe para 16 o número de mortos. As vítimas ainda não foram identificadas. A embarcação, que levava cerca de 110 pessoas, chocou-se com uma balsa, na madrugada da última quinta-feira, em Itacoatiara (AM).