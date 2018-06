Sobe para 18 o número de mortos pelas chuvas em Minas Gerais

Subiu para 18 o número de vítimas que morreram em consequência das fortes chuvas que caíram nos últimos dias em Minas Gerais. O corpo de Maria Conceição Aparecida do Nascimento, de 56 anos, foi encontrado na madrugada desta quinta-feira, 26, após o deslizamento de uma encosta que atingiu a residência onde ela se encontrava, no número 215 da Rua Miguel Marcos Peres, no bairro Jardim Natal, na quarta-feira, 25.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora, Maria Helena Marta, de 50 anos, também estava na casa, mas foi resgatada e encaminhada com ferimentos para o pronto-socorro da cidade.

Em todo o Estado, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), 26 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública e 53 comunicaram eventos adversos relacionados ao período chuvoso. Além disso, o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas soma 4.154, sendo 3.410 desabrigados e 744 desalojados, até as 9h desta quinta-feira, 26.

Além da morte em Juiz de Fora, as chuvas já deixaram seis vítimas em Sardoá, duas em Governador Valadares e uma nas cidades de Astolfo Dutra, Caratinga, Aimorés, Francisco Sá, Ipatinga, Timóteo, Itanhomi, Belo Horizonte e Itabira.

Previsão do tempo. Conforme a Defesa Civil, o céu ficará parcialmente nublado nesta quinta-feira, 26, com períodos de nublado e pancadas de chuva localmente forte, que poderão vir acompanhadas de descargas atmosféricas e rajadas de vento ocasionais, nas regiões Norte, Jequitinhonha, Rio Doce, Metropolitana e Zona da Mata.

Nas demais áreas de Minas Gerais, o dia terá sol entre nuvens e pancadas de chuva isolada. As temperaturas diurnas terão ligeira elevação em todo o Estado.

Belo Horizonte e a bacia do Rio Sapucaí terão céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas de chuva. Já a bacia do Rio Doce terá céu parcialmente nublado e pancadas de chuva, por vezes fortes.