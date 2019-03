Sobe para 203 o número de mortos na tragédia de Brumadinho

SÃO PAULO - A Defesa Civil de Minas Gerais informou nesta quinta-feira, 14, que o número de mortos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ocorrido há quase dois meses, subiu para 203.

Ainda segundo a corporação,105 pessoas ainda estão desaparecidas e 398 foram localizadas.

Os trabalhos de identificação dos mortos resgatados ainda continuam na região, assim como a busca pelos desaparecidos. De acordo com a Polícia Civil, mais dois foram identificados.

Confira aqui a lista de desaparecidos atualizada pela empresa Vale. Para acessar a lista divulgada pela Defesa Civil, clique aqui.

A barragem 1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho se rompeu no dia 25 de janeiro. Os rejeitos atingiram a área administrativa, uma pousada e comunidades que moravam perto da mina.

As causas da tragédia ainda não foram esclarecidas. A principal linha de investigação sobre as causas do colapso é o acúmulo anormal de água e a falha no sistema de drenagem da barragem.

VELA TAMBÉM: Dezenas de familiares de pessoas cujos corpos ainda não foram localizados após a tragédia de Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, vivem o drama da ausência dos parentes após o desmoronamento da barragem, que deixou um rastro de morte e destruição e um risco de vítimas jamais serem achadas.