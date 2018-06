Sobe para 21 o número de mortos no naufrágio de barco no Pará

BELÉM - Mais nove corpos foram resgatados no rio Xingu na manhã desta quinta-feira, 24, após o naufrágio do barco Capitão Ribeiro, elevando para 21 o número de mortos no acidente, segundo o governo do Pará. Pelo menos 23 pessoas sobreviveram.

As buscas foram retomadas na manhã desta quinta. O dono do barco diz que havia 48 pessoas a bordo e não 70, como foi divulgado. O homem começou a ser ouvido pela polícia no final da manhã.

Segundo a Agência Estadual de Regulação e Controle de Serviços Públicos (Arcon-PA), o barco não tinha autorização para fazer o transporte de passageiros e estaria irregular. A perícia na embarcação poderá determinar se havia segurança para os passageiros.

Relatos de sobreviventes e tripulantes apontam que o barco teria sido atingido por uma tromba d'água, um fenômeno semelhante a um tornado, segundo depoimentos colhidos pelo delegado Élcio de Deus, da polícia de Porto de Moz.

Havia no horizonte algo com o formato de um funil no céu, acompanhado de muita chuva e vento forte, e que teria pego o barco pela popa e o afundado. "Os tripulantes afirmam que a embarcação girou e afundou em seguida", diz Deus.