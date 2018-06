Sobe para 23 o número de mortos pelas chuvas em Itaoca (SP)

Mais um corpo foi encontrado na tarde deste sábado, 18, em Itaoca, cidade castigada por um temporal na última segunda-feira, 13. A vítima foi identificada como Ziza Dantas Martins, de 44 anos, que estava na lista dos desaparecidos. Com isso, sobe para 23 o número de corpos de vítimas do temporal já identificados e sepultados. As buscas prosseguem por outras quatro pessoas desaparecidas.

De acordo com a Defesa Civil, uma das vítimas tinha sido encontrada na sexta-feira, mas só hoje foi identificada pelos familiares. O outro corpo foi achado na manhã deste sábado. Ainda segundo a Defesa, cinco pessoas continuam desaparecidas, por isso as buscas prosseguem. Dois dos feridos que estavam hospitalizados tiveram alta, mas uma pessoa permanece internada.

Pode chegar a R$ 13 milhões, valor de todo o orçamento do município previsto para 2014, o prejuízo deixado pela tromba d'água que atingiu Itaoca. De acordo com o prefeito Rafael Rodrigues de Camargo (PSD), a estimativa dos prejuízos leva em conta os danos já levantados na rede urbana, em propriedades particulares e na zona rural, incluindo as seis pontes que foram levadas pelas águas.

Conforme os dados da prefeitura, pelo menos 19 casas foram completamente destruídas, cerca de 80 foram danificadas e mais de uma centena precisam de algum tipo de reparo. O sistema viário foi afetado parcialmente na área urbana e, na zona rural, algumas estradas sumiram do mapa.

Segundo o prefeito, o município não tem recursos para reconstruir a cidade. "Sem o apoio firme do governo estadual e do governo federal não vamos conseguir." Camargo acredita que, se houver a liberação de verbas emergenciais, será possível refazer o que foi destruído em seis meses. "Podemos deixar a cidade até melhor do que era."