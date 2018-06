Sobe para 25 total de cidades em emergência em SC

SÃO PAULO - Subiu para 25 o total de cidades em situação de emergência por causa da chuva que caiu em Santa Catarina na semana passada.

Estão em emergência: Anitápolis, Araranguá, Armazém, Balneário Gaivota, Balneário Arroio do Silva, Braço do Norte, Bom Jardim da Serra, Criciúma, Forquilhinha, Garopaba, Grão Pará, Jacinto Machado, Lauro Muller, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Orleans, Pedras Grandes, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Martinho e Siderópolis, Timbé do Sul, Turvo, Treze de Maio. No total, 42 municípios foram atingidos pelas chuvas no Estado.

Boletim divulgado nesta segunda-feira, 17, pela Defesa Civil mostra que Criciúma é o município com maior número de moradores afetados pelo mau tempo (101 mil), seguido por Tubarão (40 mil) e Içara (38.558). No total, mais de 266 mil pessoas foram prejudicadas pelas chuvas, sendo que 4.148 tiveram de deixar suas casas.