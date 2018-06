Sobe para 27 o número de mortos em acidente em rodovia de SC

SÃO PAULO - Subiu para 27 o número de mortes no acidente entre um ônibus de turismo e uma carreta, na Rodovia BR-282, em Santa Catarina, na madrugada deste sábado. Segundo informações da Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, o morador de Santo Cristo, Charles Krammer, de 31 anos, morreu por volta da 1h40 desta segunda-feira, 7.

No domingo, os corpos das 26 vítimas foram enterrados em várias cidades do Rio Grande do Sul, a maioria em Linha Salto, no interior de Santo Cristo, onde cerca de 5 mil pessoas passaram pelo velório coletivo de 19 dos 26 mortos. O enterro ocorreu em covas abertas por voluntários. Duas outras pessoas foram veladas em Giruá, duas em Santa Rosa, uma em Horizontina e duas em Pelotas, também no Rio Grande.