Sobe para 28 os municípios do PR prejudicados pela chuva

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Subiu para 28 o número de municípios paranaenses prejudicados pelas chuvas dos dias 29 e 30 de janeiro, de acordo com levantamento da Defesa Civil do Paraná desta quinta-feira, 4.

Entre as cidades afetadas, o município de São José da Boa Vista decretou Situação de Emergência na tarde desta quarta-feira, 3, após a conclusão da avaliação dos danos.

Já foram registradas cerca de 34 mil pessoas afetadas, sendo 1.007 desabrigadas e 3.160 desalojadas. As nove cidades atingidas na Região Metropolitana de Curitiba já voltaram à normalidade e os desabrigados e desalojados já voltaram para suas casas.

No município de Sengés, que havia ficado isolado e sem comunicação por telefone e rádio, o serviço de telefonia móvel já foi restabelecido. Cerca de 85% do fornecimento de água e 95% de energia elétrica também já foram normalizados, e a fase de socorro às vítimas está terminando.

Segundo a Defesa Civil, aproximadamente 100 pontes e galerias pluviais foram afetadas na região de Jaguariaiva e Sengés, nas rodovias PR-151 e PR-239. Em Campo Magro, ainda há pontos obstruídos nos quilômetros 15, 27 e 35 da PR-090.

Até o momento, as cidades afetadas pelas chuvas são Almirante Tamandaré, Arapoti, Araucária, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Doutor Ulisses, Guarapuava, Ibaiti, Ibiporã, Jaboti, Jaguariaiva, Pinhalão, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José da Boa Vista, Sapopema, Sengés, Tomazina, Wenceslau Braz, São Jerônimo da Serra, Siqueira Campos, Paranacity, Ortigueira e Santo Antônio da Platina.