Sobe para 3 número de mortos em explosão em estaleiro no Rio

RIO - A Capitania dos Portos do Rio acaba de informar que morreu mais um operário vítima da explosão ocorrida na noite de segunda-feira. Com mais este óbito, o número de mortos chega a três na embarcação que passava por reparos em um estaleiro fluminense. Cinco trabalhadores permanecem internados no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

A parte externa do navio com bandeira da Bahamas não foi afetada. Há a suspeita que a explosão ocorreu na caldeira. As causas do acidente serão esclarecidas ao final de um inquérito administrativo, com previsão de conclusão de 90 dias. Apesar de o navio ser estrangeiro, todas as vítimas são brasileiras e eram funcionárias do estaleiro Renave/Enavi.