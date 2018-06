Sobe para 3 número de mortos pelas chuvas em PE; 45 mil estão fora de casa

RECIFE - A situação em Pernambuco se agravou bastante nas últimas 24 horas em função das fortes chuvas que atingem as regiões do Agreste e Mata Sul do Estado. O total de pessoas desabrigadas ou desalojadas já chega a 45 mil. No fim da manhã desta terça-feira, 30, o número de mortos também foi atualizado e passou de dois para três, depois que o corpo de um homem foi encontrado na cidade de Caruaru, no Agreste.

Um novo decreto assinado pelo governador Paulo Câmara (PSB) atualizou o número e a situação das cidades mais atingidas pelas precipitações. De 15, passaram para 24 os municípios listados. Já o status foi alterado de calamidade pública para estado de emergência nessas localidades.

Ainda não há confirmação oficial, mas o Corpo de Bombeiros acredita que a vítima encontrada nesta terça-feira seja o pedreiro Lucas José da Silva, de 27 anos, que desapareceu arrastado pela enxurrada quanto tentava tirar entulhos de uma tubulação.

Uma mulher, identificada como Zineide Maria, continua desaparecida, também em Caruaru.