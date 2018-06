Sobe para 43 número de cidades em emergência em Santa Catarina

SÃO PAULO - Já são 43 o número de cidades catarinenses que decretaram situação de emergência em razão do temporal que atinge o Estado desde a semana passada.

Boletim da Defesa Civil divulgado na tarde desta quarta-feira, 28, mostra que o aumento na quantidade de pessoas afetadas pelo mau tempo subiu, alcançando a marca de 210 mil. No total, 7.201 moradores estão desalojados e 954 estão desabrigadas.

Ao menos sete das cidades afetadas já tinham sido castigados pelas enchentes no verão de 2008 - Blumenau, Brusque, Ilhota, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul e Penha. Na ocasião, um terço do Estado foi assolado pelas chuvas: 63 municípios catarinenses decretaram situação de emergência e 14 decretaram estado de calamidade pública.

Até agora, dez pessoas ficaram feridas e não há registros de mortos ou desaparecidos.