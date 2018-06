Sobe para 43 o número de vítimas das chuvas em Santa Catarina

Subiu para 43 o número de vítimas das chuvas em Santa Catarina. Mais 15 corpos foram encontrados pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira, 24. Em todo o Estado são quase 20 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas. Quatro cidades estão isoladas: Rio dos Cedros, Pomerode, Itapoa e Benedito Novo. São 12.484 desabrigados - pessoas que tiveram que sair de suas casas e que precisam de ajuda. Os desalojados chegam a 7.405 - são pessoas que foram obrigadas a sair de suas casas por conta dos danos das chuvas e isolamentos, mas que não precisam de ajuda do Estado pois podem ir para casas de parentes ou amigos. Arte: estadao.com.br Veja também: Deslizamentos são fator mais dramático em SC, diz governador Chuva interdita estradas federais em Santa Catarina Chuvas interrompem abastecimento de gás em parte de SC Blog é criado para ajudar moradores afetados em Blumenau Temporais devem atingir 16 estados e o DF até 2ª feira A cidade de Blumenau é a mais atingida, com dez mortos. Cinco pessoas foram encontradas mortas em Ilhota, que já tem 9 vítimas por conta das chuvas. Em Jaraguá do Sul, são sete vítimas das chuvas; em Luiz Alves, 4 pessoas morreram. Foram encontrados quatro corpos na cidade de Rodeio. As cidades de Rancho Queimados e Benedito Novo tiveram duas vítimas cada. As cidades de Brusque, Garuva, Gaspar, Pomerode e Bom Jardim da Serra têm uma vítima cada. Os secretários Nacional e Estadual de Defesa Civil e o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira, vão se reunir na manhã desta segunda para definir as medidas a serem adotadas nas regiões afetadas. Em Blumenau, a prefeitura local decretou estado de calamidade pública. Na cidade, cerca de 150 mil pessoas estão sem energia elétrica. A Prefeitura da cidade vai ficar fechada nesta segunda-feira e recomenda que as pessoas não saiam de casa. Texto alterado às 12h12 para acréscimo de informações.