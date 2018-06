Sobe para 45 as cidades afetadas pelas chuvas no Paraná

SÃO PAULO - Passou para 45 o número de municípios afetados pelas chuvas e vendavais no Estado do Paraná, desde a noite da última quarta-feira, 21, segundo informações da Defesa Civil estadual. Já foram contabilizados 246.951 pessoas afetadas, 1.357 desabrigados e 8.811 desalojados, com 3.645 residências afetadas.

As regiões mais afetadas foram a Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Metropolitana de Curitiba e Litoral foram atingidas. Os municípios afetados são: Almirante Tamandaré, Araucária, Barracão, Bom Jesus do Sul, Braganey, Campina Grande do Sul, Campo Mourão, Cascavel, Céu Azul, Chopinzinho, Colombo, Coronel Vivída, Curitiba, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, General Carneiro, Guamiranga, Guaratuba, Imbituva, Irati, Manfrinópolis, Manoel Ribas, Marmeleiro, Marechal Cândido Rondon, Morretes, Palmas, Pato Branco, Paranaguá, Piraquara, Pinhais, Porto Amazonas, Prudentópolis, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Salgado Filho, Santa Tereza do Oeste, São Jorge do Oeste, São José dos Pinhais, São João, São Mateus do Sul, Teixeira Soares, Toledo, Vera Curz do Oeste e União da Vitória.

Rodovia

A rodovia PR-153, continua completamente interditada na altura do km 319, no trecho que liga os municípios de Irati e Imbituva, por conta de o asfalto ter cedido.