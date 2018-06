Sobe para 45 número de cidades em emergência em Santa Catarina

SÃO PAULO - Subiu para 45 o número de municípios catarinenses em situação de emergência nesta quinta-feira, 29, por conta das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.

De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, as chuvas já afetaram 70 cidades, prejudicando quase 217 mil pessoas. Deste total, 7.296 estão desalojados - pessoas que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares - e outros 954 ficaram desabrigados - os que perderam tudo e precisam de abrigos públicos.

Até agora, dez pessoas ficaram feridas e não há registros de mortos ou desaparecidos.

Um dia depois de alcançar o maior nível do ano (8,46 metros), o mais importante rio de Santa Catarina, o Itajaí-Açú, começou a baixar. A última medição, realizada pela Defesa Civil de Blumenau, registrou o patamar de 4,27 metros.

A Defesa Civil já não está em estado de alerta, mas continua monitorando o rio que transbordou, provocando alagamentos de ruas, prédios públicos, postos de saúde, escolas e estabelecimentos comerciais no município de Taió, na área central do Estado.

Próximos dias

A previsão para sexta é de sol na maior parte do Estado, com possibilidade de chuva isolada à noite, segundo o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram).

A Defesa Civil de Santa Catarina deve enviar amanhã (30), ao Ministério da Integração Nacional, o pedido de R$ 10 milhões para reconstruir as cidades atingidas pelas enchentes. A instituição aguarda apenas que algumas prefeituras concluam o relatório completo de danos.

(Com reportagem da Agência Brasil)